06 апреля 2024, 22:53
Рыбак подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки в ЛНР
МЧС: в ЛНР рыбак подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете
Мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете на берегу реки Северский Донец в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Инцидент произошел в районе села Береговое, куда мужчина приехал на рыбалку. В результате взрыва житель получил ранения.
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«Со множественными травмами госпитализирован в больницу», — сообщили спасатели.
Ранее в Москве вспыхнул грузовик, перед возгоранием прогремел взрыв. Это произошло 1 апреля на улице Лобачевского. Предположительно, у «Газели» мог взорваться газовый баллон.
Ранее в центре Курска в массовой аварии также взорвался газовый баллон одного из автомобилей. Загорелись две машины. Сообщалось о 10 пострадавших, среди них — двое детей.
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