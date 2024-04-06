Происшествия 06 апреля 2024, 22:53 Рыбак подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки в ЛНР МЧС: в ЛНР рыбак подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете РИА «Новости»

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Мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете на берегу реки Северский Донец в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел в районе села Береговое, куда мужчина приехал на рыбалку. В результате взрыва житель получил ранения.

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«Со множественными травмами госпитализирован в больницу», — сообщили спасатели.

Ранее в Москве вспыхнул грузовик, перед возгоранием прогремел взрыв. Это произошло 1 апреля на улице Лобачевского. Предположительно, у «Газели» мог взорваться газовый баллон.

Ранее в центре Курска в массовой аварии также взорвался газовый баллон одного из автомобилей. Загорелись две машины. Сообщалось о 10 пострадавших, среди них — двое детей.