Эксклюзив 01 апреля 2024, 13:32 Грузовик подорвался на московской трассе Источник «360»: грузовик загорелся на улице Лобачевского в Москве РИА «Новости»

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Грузовик вспыхнул днем 1 апреля на улице Лобачевского в Москве. Подробности сообщил источник «360».

Около 12:39 авто покатилось с горки, а затем вспыхнуло. Огромные языки пламеня охватили большегруз. Как сообщили очевидцы, перед возгоранием прогремел взрыв, ДТП не было.

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Причины происшествия выясняют специалисты. Информация о пострадавших пока не поступала. Как сообщал Telegram-канал «Что там в Москве?», у «Газели» мог взорваться газовый баллон.

Ранее газовый баллон взорвался у одного из авто в массовой аварии в центре Курска. Загорелись две машины. По предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе два ребенка.