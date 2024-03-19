Происшествия 19 марта 2024, 19:39 Ручная кенгуру Гранди погибла при обстреле в Белгородском зоопарке Pxhere

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Во время обстрела Белгорода и его окрестностей несколько осколков от кассетных боеприпасов упали на территории городского зоопарка. Погибла ручная кенгуру Гранди, сообщили на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал», — передали в зоопарке.

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Гранди привезли в Белгород из Петербурга в 2019 году. Кенгуру была очень дружелюбной, позволяла себя гладить, любила есть прямо из рук. Животное сразу же очаровало и сотрудников, и посетителей.

«В 2022-м она впервые принесла потомство. Кстати, сейчас — как раз время, когда у кенгуру из пушистых сумок появляются малыши. И мы очень надеялись, ждали прибавления», — добавили работники зоопарка.

Вооруженные силы Украины не прекращают обстреливать Белгород и область. Днем 19 марта по селам региона украинские боевики выпустили дроны. В селе Долгое из-за обстрела загорелась машина с людьми, но водитель и пассажиры успели выбежать. В этот же день ВСУ обстреляли поселок Разумное, пострадали четыре человека. Один из раненых — школьник. На одной из парковок сгорело около шести автомобилей.