19 марта 2024, 16:07
Машина с людьми загорелась под Белгородом из-за атаки дрона-камикадзе
Гладков: украинские дроны-камикадзе атаковали село Долгое
Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородскую область. Под ударом оказалось населенный пункт Долгое Валуйского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Боевики выпустили по населенному пункту два дрона-камикадзе.
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«В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали», — написал Гладков.
Второй беспилотник упал на улице и взорвался. Обошлось без последствий.
Ранее при обстреле поселка Разумное в Белгородской области украинскими боевиками пострадали четыре человека. Изначально информация поступило о раненом 14-летнем подростке: школьнику оторвало часть руки, также мальчик получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги.
Около девяти тысяч детей вывезут из региона из-за ударов украинских военных. Юных жителей отправят в Пензу, Тамбов и Калугу, а также Ставропольский край.
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