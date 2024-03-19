Происшествия 19 марта 2024, 16:07 Машина с людьми загорелась под Белгородом из-за атаки дрона-камикадзе Гладков: украинские дроны-камикадзе атаковали село Долгое

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Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородскую область. Под ударом оказалось населенный пункт Долгое Валуйского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Боевики выпустили по населенному пункту два дрона-камикадзе.

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«В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали», — написал Гладков.

Второй беспилотник упал на улице и взорвался. Обошлось без последствий.

Ранее при обстреле поселка Разумное в Белгородской области украинскими боевиками пострадали четыре человека. Изначально информация поступило о раненом 14-летнем подростке: школьнику оторвало часть руки, также мальчик получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги.

Около девяти тысяч детей вывезут из региона из-за ударов украинских военных. Юных жителей отправят в Пензу, Тамбов и Калугу, а также Ставропольский край.