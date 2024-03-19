Происшествия 19 марта 2024, 11:54 Подросток пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ Shot: 14-летний мальчик пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ

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Подросток пострадал в поселке Разумное в Белгородской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы канала уточнили, что ранение получил 14-летний мальчик. Его доставят в одну из больниц Белгорода.

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По предварительным данным, при атаке ВСУ пострадали три человека. Их число может возрасти, отметил Shot.

В канале также указали, что при обстреле на одной из парковок в Разумном сгорело около шести автомобилей.

В Минобороны России ранее сообщили, что утром 19 марта ВСУ предприняли попытку ударить по российской территории снарядами из РСЗО Vampire. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили девять реактивных снарядов над Белгородской областью.

Губернатор региона Вячеслав Гладков предупреждал утром 19 марта о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Тех, кто находится дома, глава области призвал укрыться в помещениях без окон.