Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП в Турции

В Ростуризме заявили, что держат на контроле ситуацию в Турции, где произошла авария с автобусом, перевозившим российских туристов. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.

Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и поддерживает взаимодействие со всеми участниками процесса, сообщили в ведомстве.

Утром в субботу в Турции на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с автобусом, который перевозил 32 российских туриста. Из них 26 пострадали. Одна туристка скончалась. Ранее ее брат подтвердил «360», что россиянка умерла. Он рассказал, что женщина проживала в Абакане и работала лаборантом в СПИД-центре. Она путешествовала вместе с мужем. У них двое детей.

В посольстве России в Анкаре ранее сообщили, что пятерым пострадавшим в ДТП потребовалась медицинская помощь. Трое из них были госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести, еще двоих могут уже сегодня выписать из больницы. Остальных разместили в одном из отелей Коньи. После того как завершится выяснение обстоятельств аварии, туристов доставят в гостиницы по месту отдыха.