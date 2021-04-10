Брат отдыхавшей в Турции россиянки подтвердил ее смерть в ДТП с автобусом

Смерть россиянки в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции подтвердил ее брат Евгений. Об этом он сообщил «360».

Евгений рассказал, что ему удалось связаться с мужем его сестры. Супруг россиянки подтвердил, что она погибла.

«Я созвонился с мужем. [Он] сказал, она умерла», — сообщил Евгений.

Родственники погибшей ранее рассказали, что женщина проживала в Абакане и работала лаборантом в СПИД-центре. Она часто путешествовала вместе с мужем, который отправился с ней и в эту роковую поездку. У них двое сыновей, один из них несовершеннолетний, второму 19 лет.

В генконсульстве РФ ранее сообщили, что авария произошла на трассе Конья — Аксарай. В автобусе находилась группа из 32 российских туристов. Они направлялись в Каппадокию. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на обледенелой трассе, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 26 человек. Они были доставлены в больницы в ближайших городах Конья и Сельчук.

Турецкие СМИ сообщили, что на другом участке той же трассы в субботу произошло ДТП еще с одним туристическим автобусом. В эфире показали кадры с места аварии автобуса, в котором перевозили россиян.