Троих россиян госпитализировали в Турции после ДТП с автобусом

По меньшей мере троим российским туристам, пострадавшим в аварии с автобусом в Турции, потребовалась госпитализация. Об их состоянии рассказали в посольстве РФ в Анкаре, сообщило РИА «Новости».

Всего за медицинской помощью обратились пятеро туристов. Трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести, еще двоих сегодня могут выписать из больницы. Остальные туристы находятся в одном из отелей Коньи. Как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств аварии, их доставят в гостиницы по месту отдыха, сообщили в дипмиссии.

Авария произошла в субботу утром на трассе Конья — Аксарай. Всего в ДТП пострадали 26 туристов из России. Автобус перевозил 32 пассажира. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением на обледенелой трассе.

Одна женщина погибла. Ранее ее брат рассказал «360», что она проживала в Абакане и работала лаборантом в СПИД-центре. Женщина путешествовала вместе с мужем. У них есть двое сыновей, один из которых несовершеннолетний.

Турецкий телеканал A Haber ранее показал видео с места аварии.