Важное 01 декабря 2023, 08:47 Следовавший в Крым украинский безэкипажный катер уничтожили в Черном море МО: украинский безэкипажный катер уничтожили на пути в Крым

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В западной части Черного моря ликвидировали безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма. Об этом сообщило Минобороны.

Эффективный удар по катеру ВМС Украины нанесли сегодня около 08:00.

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«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в заявлении.

Российские силы регулярно засекают и уничтожают в Черном море украинские безэкипажные катера. Ранее, 24 ноября, Министерство обороны отчитывалось о том, что за неделю ВС РФ ликвидировали 12 таких катеров, направлявшихся в сторону Крымского полуострова. До этого, 17 ноября, в Черном море засекли семь украинских катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ, также следовавших в Крым. Их уничтожили из штатного вооружения.

ВС России также обнаружили в Черном море три безэкипажных катера ВМС Украины в конце октября. Их засекли в северной части акватории и немедленно ликвидировали противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.