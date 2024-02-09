Важное 09 февраля 2024, 23:19 Украинский катер уничтожили на пути к Крыму МО: Черноморский флот уничтожил катер ВМС Украины РИА «Новости»

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Безэкипажный катер ВМС Украины засекли в юго-западной части акватории Черного моря. Судно уничтожили, сообщили в пресс-службы Минобороны.

Украинский катер, следовавший в направлении Крымского полуострова, заметили около 20:30 по московскому времени.

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«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее судно ВМС Украины заметили на пути к Крыму 1 декабря. Черноморский флот нанес эффективный удар по катеру.

Российские силы регулярно засекают в Черном море украинские суда. В ноябре Минобороны сообщило, что ВС России за неделю ликвидировали 12 безэкипажных катеров, следовавших к Крыму.

Российские войска также обнаружили в Черном море три украинских судна в конце октября. Их заметили в северной части акватории и ликвидировали с помощью противодиверсионных ракетно-бомбовых комплексов.