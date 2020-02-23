Российская журналистка разбилась на снегоходе

Поездка на снегоходе закончилась для журналистки агентства «Камчатка» гибелью. Она попала в аварию вместе с коллегой, которую доставили с серьезными травмами в больницу. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей.

«23 февраля трагически оборвалась жизнь редактора информационного агентства „Камчатка“ Марии Нетребенко. Ей было 29 лет <…> Это тяжелая утрата для всех нас. Редакция приносит глубокие соболезнования родным Маши», — сказано в сообщении агентства.

Как уточняет «Камчатка-информ», журналистка ехала на снегоходе вместе с коллегой Лейсан Латыповой. Источник в оперативных службах сообщил, что авария произошла на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова. Там проходит праздник «Берингия» — традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках.

По информации других источников агентства, Нетребенко была за рулем снегохода, но не справилась с управлением. Девушки врезались в дерево. В результате Мария погибла, а Лейсан госпитализировали с тяжелыми травмами.

Мария Нетребенко работала журналистом во Владивостоке и Хабаровске. На Камчатку она переехала в 2019 году и возглавила редакцию ИА «Камчатка».