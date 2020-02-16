Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

В Камчатском заливе у восточного берега полуострова сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Энергетический класс землетрясения составил 10.7.

Об этом агентству «Интерфакс — Дальний Восток» сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие произошло в воскресенье около полудня по местному времени. Его очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 53 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск», — сказал представитель РАН.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Последний раз землетрясение магнитудой 5,5 на территории Елизовского района на Камчатке зафиксировано 29 января.