Снегоход вместо допинга. Норвежцы попытались очернить победу российского лыжника

Россиянин Александр Большунов стал победителем масс-старта на «Ски Тур». После триумфа лыжника обвинили в использовании снегохода, который якобы помог ему приехать на финиш первым. Второе и третье места заняли норвежские лыжники. Интересно, что заявления против нашего спортсмена сделали именно журналисты Норвегии.

Как написали в Dagbladet, когда Большунов двигался по трассе, по ней же ехал снегоход. Во время соревнований был сильный ветер, а машина прикрыла от него лыжника. Издание утверждает, что именно из-за этого россиянин выиграл 50 секунд времени. К слову, отставание второго финишировавшего было 51,7 секунды.

Это мнение поддержал двукратный олимпийский чемпион Норвегии Симен Хегстад Крюгер. «Да, снегоход в какой-то момент двигался слишком близко. Был сильный боковой ветер. Если снегоход был слишком близко, то это не очень хорошо», — заявил он.

Сам российский спортсмен сказал, что не помнит такого момента, чтобы он ехал за техникой. При этом он подтвердил, что погода и видимость действительно были плохими.

«Снегоход ни при чем, не думаю, что я получил какое-то преимущество. Если норвежцы думают, что я этим воспользовался, это их дело. Это полная чушь. Я победил не поэтому. Они могли последовать за мной, но не смогли», — цитирует Большунова Eurosport.

Масс-старт на «Ски Тур» проходил 20 февраля в норвежском Сторлиен-Мероке. Большунов победил с временем в один час 19 минут и 34,9 секунды. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо. Его отставание составило 51,7 секунды.