08 июня 2023, 02:09
Россиянка погибла в Турции из-за рухнувшего на нее дерева
Туристка из России погибла в результате падения дерева в курортной провинции Мугла в Турции. Она была в группе путешественников, направлявшихся к водопаду в районе Каядиби, сообщило агентство Anadolu.
При спуске на людей рухнуло дерево. У него из-за дождя размыло корневую часть.
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«В результате инцидента пострадали граждане России Алла Медведева (63 года), британка Эмили Гриве (19 лет) и Сервет Чобан (21 год)», — сказано в публикации.
На место происшествия отправились медики и жандармы. Женщину госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти. Остальные живы и проходят лечение.
Накануне в таиландском городе Пхукете неизвестный четыре раза выстрелил в россиянина. На него напал мотоциклист, остановившийся у машины гражданина России. Пострадавший госпитализирован.
Ранее сообщалось, что турагента из Белоруссии шокировал отзыв и несколько фото из пятизвездочного отеля в турецком городе Кемер. До этого сотрудница туристического агентства отправила туда на отдых своих клиентов.
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