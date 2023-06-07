Путешествия 07 июня 2023, 04:24 Турагента шокировал способный испортить отдых отель в Турции Турагента РБ привел в ужас способный испортить отдых пятизвездочный отель в Турции Pxhere

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Турагента из Белоруссии шокировал отзыв и несколько фото из пятизвездочного отеля в турецком городе Кемер. До этого сотрудница туристического агентства отправила туда на отдых своих клиентов. Об этом сообщило издание «Турпром».

Сотрудница турфирмы призвала бронировать этот отель тех людей, которые хотят испортить себе отдых. Речь идет об отеле White Lilyum Hotel. Он позиционирует себя как пятизвездочный. Для путешественников он должен был стать местом релакса, но вместо этого превратился в туристический кошмар.

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По прибытии в гостиницу туристов ждали несколько неприятных сюрпризов. Пляж был грязным и неубранным, и там не было кабинок для переодевания.

В номерах ощущался стойкий запах плесени, доносящийся из кондиционера. Вопросы вызывала и уборка. А вместо пляжных полотенец на фотографиях были видны протертые тряпки.

Туристы разочаровались и в питании. Большинство выставленных на шведском столе блюд имели характерный кислый запах.

Россиянам, желающим отдохнуть в Турции этим летом, придется заплатить в среднем от 150 до 200 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Для семьи из трех человек поездка на неделю в Турцию будет стоить в среднем 218 тысяч рублей. Семья из четырех человек заплатит за такой отпуск около 253 тысяч.