Происшествия 08 июня 2023, 01:06 Россиянина подстрелил неизвестный в Таиланде Россиянин получил огнестрельные ранения при нападении в таиландском городе Пхукете Викимедиа

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Россиянин получил огнестрельные ранения при нападении неизвестного в таиландском городе Пхукет. На мужчину напал мотоциклист, остановившийся возле машины россиянина, сообщил портал Phuket News.

По информации журналистов, мотоциклист подошел к машине, четыре раза выстрелил и скрылся. Сейчас его ищет полиция. Россиянин на момент прибытия правоохранителей находился в сознании. Его экстренно госпитализировали. На машине обнаружили четыре пулевые отверстия.

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Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Согласно видеозаписям, лицо мотоциклиста было закрыто. По некоторым сведениям, пострадавшему 44 года.

Накануне в Свердловской области сотрудники полиции задержали жителя Каменск-Уральского, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры. Мужчина стрелял по машинам из пневматического пистолета находясь в состоянии алкогольного опьянения.