Происшествия 14 апреля 2024, 14:39 Россиянин с захваченного КСИР судна связался с родственниками Россиянин Колчанов с захваченного Ираном судна вышел на связь Unsplash

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Российский моряк Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного спецназом КСИР Ирана судна Aries в Ормузском проливе, связался с родными. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его супругу Марию.

По словам Колчановой, муж звонил с неизвестного номера. Он сказал, что с ним все в порядке. Моряк выразил надежду, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни.

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Позже с Колчановой связался представитель крюингового агентства. По его словам, члены экипажа в безопасности, но связи с судном нет.

В субботу, 13 апреля, спецназ КСИР захватил грузовое судно, которое шло под португальским флагом. Корабль связан с компанией Zodiac Maritime, принадлежащей бизнесмену из Израиля Эялу Оферу. Сейчас судно находится в территориальных водах Ирана.

Израильские корабли также являются целью атак хуситов. Члены движения «Ансар Аллах» неоднократно наносили удары по судам Израиля в Красном море.