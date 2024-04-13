Мир 13 апреля 2024, 14:44 Иран захватил израильский контейнеровоз в Ормузском проливе КСИР захватил израильское судно под флагом Португалии в Ормузском проливе Unsplash

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Военно-морские силы Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство IRNA.

По информации источника, речь идет о Корпусе стражей Исламской революции, бойцы которого взяли борт под контроль в 50 морских милях от города Фуджейра в ОАЭ.

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Издание Associated Press уточнило, что контейнеровоз MSC Aries шел под флагом Португалии. По предварительным данным, он связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая принадлежит крупному израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

На борт контейнеровоза вошли спецназовцы группы «Сепах», они спустились на него с вертолета рядом с Ормузским проливом. Судно доставили в территориальные воды Ирана.

По сведениям сервиса MarineTraffic, контейнеровоз шел в индийский порт Нава-Шева из эмиратского порта Халифа. Вечером 12 апреля экипаж в последний раз передал данные о местонахождении в акватории Персидского залива.

Осенью прошлого года Израиль обвинил Иран в захвате судна Galaxy Leader.