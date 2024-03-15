Мир 15 марта 2024, 19:39 Хуситы нанесли удар по судну Израиля и эсминцу США в Красном море Al Masirah: хуситы атаковали израильское судно и эсминец США в Красном море Global Look Press

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Мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец. Обстрел вели также по трем судам США и Израиля в Индийском океане, сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена атаковали с использованием противокорабельных ракет израильское судно Pacific 01, а также эсминец США с помощью беспилотников», — сказал он.

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Сариа отметил, что хуситы не дадут связанным с Израилем судам доходить до его портов, пока не прекратятся военные действия и блокада сектора Газа.

В Йемене провели испытания гиперзвуковых ракет скоростью десять тысяч километров в час, работающих на твердом топливе. Хуситы планируют запустить их производство, чтобы использовать для атак на корабли.