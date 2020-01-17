Россиянин перепутал сына с волком и застрелил его

По версии следователей, 11 января несколько местных жителей участвовали в облавной охоте на волка на окраине поселка Солнечный Прикубанского района.

«В процессе охоты подозреваемый, не убедившись в полной безопасности своих действий, произвел из принадлежащего ему нарезного охотничьего карабина, один выстрел на шорох в зарослях камыша. Однако в указанном месте на расстоянии 20 метров от стрелявшего находился его сын», — сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета.

От полученного ранения 39-летний мужчина скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Черкесска о причинении смерти по неосторожности. С места происшествия изъяли четыре карабина, следы преступления. Допрошены подозреваемый и свидетели. Следователям также предстоит провести семь экспертиз.