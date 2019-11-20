Отец любил их слишком сильно. Женщина задушила троих сыновей из-за ревности

Бриттани Пилкингтон в течение одного года убила по очереди трех сыновей. Она считала, что муж уделяет им больше внимания, чем ей и дочери. Девушка признала себя виновной в преступлении и была приговорена к 37 годам тюрьмы. Адвокаты утверждают, что у Пилкингтон поврежден мозг.

Девушка должна была предстать перед судом в следующем году, но своим признанием она ускорила процесс и исключила возможность быть приговоренной к смертной казни. Бриттани призналась в одном непредумышленном и двух предумышленных убийствах.

Изначально суд предъявил обвинения 27-летней матери из Огайо в убийстве четырехмесячного Найла в 2014 году, четырехлетнего Гэвина в апреле 2015 года и трехмесячного Ноя в августе 2015 года. Однако Пилкингтон настаивает, что смерть первого ребенка — это случайность. Она неосторожно перекатилась через сына, что и вызвало его смерть. Гэвина и Ноя, согласно признанию девушки, она задушила их одеялами. Во время всех смертей отец сыновей находился на работе.

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Как пишет Fox News, Ноя после смерти двух братьев забрали под опеку в целях защиты. Однако, после приказа судьи ребенка вернули назад в семью, и меньше чем через неделю он был убит. У властей не было никаких доказательств преступления в смерти первых двух детей. По словам прокуроров, никто не мог предположить, что оставшийся сын умрет.

Бриттани Пилкингтон свое поведение объяснила ревностью и нехваткой внимания. Ее тогда еще муж Джо Пилкингтон уделял сыновьям больше внимания, чем своей жене и старшей дочери Хейли.

Восьмилетняя дочка от действий матери не пострадала. Сейчас ее воспитанием занимаются дядя и тетя.

Джо Пилкингтон также был признан виновным, но уже по обвинению в сексуальном принуждении. Он занимался сексом с Бриттани, когда она еще была несовершеннолетней. Пилкингтон знал девушку с раннего возраста, поскольку на протяжении минимум шести лет его связывали романтические отношения с ее матерью. Изначально он был для нее эдаким отчимом. Важно отметить, что Джо старше Бриттани на двадцать лет. А когда ей было семнадцать лет, она забеременела от него.

Один из адвокатов подсудимой сказал, что в детстве она пострадала от отравления свинцом, а также несколько лет подвергалась физическому и сексуальному насилию. Обследования выявили у девушки повреждения мозга.

«У Бриттани поврежден мозг. И никто никогда не помогал ей», — сказал адвокат.

Другой адвокат Бриттани зачитал заявление от ее имени, в котором говорилось, что она любит всех своих детей, скучает и скорбит по ним каждый день.

Опекуны ее восьмилетней дочери просят задуматься о том, что испытывали мальчики в свои последние мгновения жизни.

«Можете ли вы представить себе, чтобы последнее, что вы видели в этом мире — это ваша мать, пока она душит вас до смерти?», — спрашивают они.

Пилкингтон приговорили к 37 годам в тюрьме.