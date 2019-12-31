Отец 8-летней девочки разрыдался от счастья, когда она застрелила лося

Девочка стала рекордсменкой штата. Ее отец Гуннар Миллер рассказал, что след лося, а затем и само животное были найдены под вечер, но охоту начали лишь утром, когда наступили «законные часы стрельбы». Папаша признался, что был настолько поражен успешной попыткой дочери убить лося, что не сдержал слез волнения и радости.

Сама Брейли сообщила, что является единственным охотником женского пола среди своих родственников. Она очень горда своим достижением, потому что раньше никогда не ставила рекорды. Собственно, ни ее отец, ни дед рекордсменами тоже не являются. Зато маленькую Брейли Миллер официально признали самым молодым охотником на лосей в Мичигане.

Некоторые из друзей Гуннара посчитали, что опубликованные в Facebook фотографии его маленькой дочки с охотничьим трофеем являются фейком. Якобы восьмилетняя девочка не сможет удержать именно эту модель винтовки и выдержать отдачу от нее после выстрела.

«Но это было не молодежное ружье или что-то в этом роде. У нее была полноразмерная винтовка, у которой есть отдача. И она справилась с ней как чемпион», — рассказал Гуннар Миллер.

Он заявил, что после таких выдающихся успехов его дочери в Мичигане больше людей должны заниматься охотой.