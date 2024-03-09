Происшествия 09 марта 2024, 16:29 Россиянин бросил девушку 8 Марта и получил ножевое ранение от ее матери Baza: на Урале женщина ударила ножом бросившего ее дочь 8 Марта мужчину РИА «Новости»

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Пожилая жительница Екатеринбурга избила молодого человека и ударила его ножом, так как он бросил ее дочь 8 Марта. О случившемся сообщил Telegram-канал Baza.

Разгневанная россиянка пришла в квартиру парня. Сначала она ругалась матом и грозила убить молодого человека за расставание с бывшей возлюбленной именно в Международный женский день. Затем она избила мужчину и ударила его ножом в бок.

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Мать брошенной девушки повредила водопроводную трубу в доме потерпевшего. Из-за этого затопило несколько этажей.

В феврале ссора двух приятелей в Санкт-Петербурге закончилась поножовщиной с тяжелыми последствиями. Один из мужчин остался без уха. Полиция задержала злоумышленника.

До этого правоохранители задержали в Москве женщину по подозрению в убийстве знакомой на юге столицы. Она ударила приятельницу ножом не менее четырех раз из-за конфликта.