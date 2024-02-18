Криминал 18 февраля 2024, 02:30 Житель Петербурга отрезал другу ухо В Петербурге парень во время ссоры схватился за нож и отрезал другу ухо Freepik

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В Санкт-Петербурге ссора двух приятелей закончилась поножовщиной с тяжелыми последствиями. Один из них остался без уха. Об этом сообщили «Известия».

Один из мужчин позвал друга для совместного времяпровождения в свою квартиру. В какой-то момент они поссорились.

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«Во время ссоры гость схватился за нож и пырнул хозяина жилья в глаз и отрезал ему ухо», — уточнило издание.

Злоумышленника уже задержали, полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее двое петербуржцев пострадали после поножовщины в Василеостровском районе. Драка для обоих закончилась госпитализацией, причем один попал в больницу с ранениями живота, а другой — с черепно-мозговой травмой.

До этого московские полицейские задержали женщину, которую подозревают в убийстве знакомой на юге столицы. По предварительной информации, она ударила ножом не менее четырех раз свою знакомую из-за конфликта.