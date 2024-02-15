Криминал 15 февраля 2024, 13:56 Женщина зарезала знакомую на юге Москвы Женщину задержали по подозрению в убийстве ножом знакомой на юге Москвы РИА «Новости»

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В Москве полицейские задержали женщину, которую подозревают в убийстве знакомой на юге города. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

На женщину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

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Предварительно установлено, что в четверг, 15 февраля, в квартире жилого дома на улице Дорожная 56-летняя женщина ударила ножом не менее четырех раз свою знакомую из-за конфликта. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Стражи правопорядка доставили злоумышленницу в подразделение столичного СК. Следователи приступили к ее допросу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Ранее мужчина зарезал знакомого в диспансере Санкт-Петербурга. Убийство попало на камеры видеонаблюдения диспансера. Тело погибшего обнаружил медицинский работник.