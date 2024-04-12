Происшествия 12 апреля 2024, 20:34 Россияне сняли на видео след от запущенной в Астрахани межконтинентальной ракеты След от запущенной с Капустного Яра ракеты заметили в российских городах Freepik

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В небе над Оренбургом, Волгоградом и Астраханью заметили белый объект неизвестного происхождения. Очевидцы поделились с «360» видео с необычным явлением. Выяснилось, что это был след от межконтинентальной ракеты.

Некоторые пользователи предположили, что пролетела комета. Они рассказали, что видели красный сигнал в небе, который исчез и остался только белый дымный след.

Позже Минобороны РФ сообщило, что с полигона Капустин Яр в Астраханской области провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. По данным ведомства, полученные результаты подтвердили высокую надежность отечественных ракет по обеспечению стратегической безопасности РФ.

Ранее в Екатеринбурге заметили неопознанный летающий объект. Один из очевидцев снял его на видео, отметив, что «самолеты так не летают».