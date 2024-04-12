12 апреля 2024, 03:10
Над Екатеринбургом пролетел зеленый НЛО
Неопознанный летающий объект заметили в небе над Екатеринбургом
Жители Екатеринбурга заметили неопознанный летающий объект в небе над городом. Об этом сообщило Ura.ru.
Один из очевидцев заснял на видео полет НЛО, отметив, что «самолеты так вроде не летают».
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На видео запечатлено, как что-то зеленого цвета бесшумно летело над ЖК «Клевер Парк». Спустя время этот неопознанный летающий объект «растворился» в ночном небе.
Экипаж самолета, вылетевшего из Москвы в Волгоград, увидел неопознанный объект при наборе высоты в аэропорту Шереметьево. Пилоты сообщили о шаре с серебристым оттенком без подвеса. Воздушно судно при этом находилось на высоте 7300 метров.
Неопознанный летательный объект также заметили над Сосновым бором в Ленинградской области. Он находился на высоте около 10 тысяч метров и двигался со скоростью 200 километров в час.
Видео
Екатеринбург
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