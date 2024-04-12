Армия 12 апреля 2024, 20:08 Испытательный пуск межконтинентальной ракеты провели на полигоне Капустин Яр РИА «Новости»

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На полигоне Капустин Яр провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С четвертого Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — сообщили в оборонном ведомстве.

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В министерстве уточнили, что пуск проводился для испытания перспективных ракетных комплексов и проверки стабильности ракет, находящихся на вооружении. Результаты показали надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности государства.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада является самой современной в мире.