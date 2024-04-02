02 апреля 2024, 14:17
Россия доберется до всех заказчиков теракта в «Крокусе»
Путин пообещал, что Россия доберется до всех заказчиков теракта в «Крокусе»
Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
Те, кто применяет терроризм в качестве противодействия России, должны понимать, что это — обоюдоострое оружие, подчеркнул глава государства. Он добавил, что заказы преступлений за деньги не единичны.
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«Все легко продается, любая информация и покупается, и продается. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся», — пообещал российский лидер.
Президент 2 апреля проводит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД. На повестке дня — обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, работа участковых служб и пресечение незаконной миграции.
Выступление Путина на заседании коллегии МВД анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На текущей неделе глава государства также проведет совещание с Советом Безопасности.
Россия
Владимир Путин
Теракт в «Крокусе»
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