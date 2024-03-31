Власть 31 марта 2024, 16:46 Раскрыт график Путина на первую неделю апреля Журналист Зарубин: Путин примет участие в коллегии МВД на следующей неделе РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в первую рабочую неделю апреля примет участие в заседании расширенной коллегии МВД и проведет совещание с членами Совета Безопасности. Полный график главы государства с 1 по 7 апреля раскрыл журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По данным корреспондента, главной темой для президента останется теракт в «Крокус Сити Холле», ее он поднимет на коллегии МВД, а также обсудит с членами Совета Безопасности.

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На совещании с членами правительства Путин обсудит вопросы молодежной политики. Кроме того, глава государства станет участником открытия социальных объектов в новых регионах России.

После теракта в «Крокус Сити Холле» президент России Владимир Путин изменил свой рабочий график и перенес поездку в Торжок. Об этом сам глава государства рассказал на встрече с работниками культуры Тверской области.

Президент пояснил, что приехал к ним уже после их профессионального праздника из-за корректировки планов в связи с атакой на концертный зал.