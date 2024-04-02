Важное 02 апреля 2024, 12:56 Путин выступит на коллегии МВД России Песков: Путин выступит на коллегии МВД 2 апреля РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин 2 апреля выступит на коллегии МВД России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Будет расширенное заседание коллегии МВД России. Президент будет на нем выступать», — заявил официальный представитель Кремля.

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О графике Путина на первую неделю апреля ранее рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. По его словам, помимо участия в заседании коллегии МВД, президент проведет совещание с челнами Совета Безопасности. Глава государства также примет участие в открытии социальных объектов в новых регионах.

В марте российский лидер выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры. Президент отметил, что правоохранительные органы должны продумать систему профилактических антикриминальных мер.