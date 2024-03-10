Происшествия 10 марта 2024, 18:07 Росприроднадзор конфискует напавшего на саратовскую девочку льва пресс-служба СУ СК по Саратовской области

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Молодого льва, напавшего на школьницу в Саратове, передадут в благотворительный фонд защиты животных «Дино» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

В ведомстве отметили, что дикое животное находилось в конном клубе «Гармония», и руководители предприятия не смогли объяснить, кто и где купил льва.

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«Никаких документов на него также получить не удалось. Росприроднадзор принял решение об изъятии дикого животного», — указали в пресс-службе.

Хищник набросился на 14-летнюю девочку 2 марта, в результате школьница получила травмы рук. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ведомство опубликовало видеозапись со львом в вольере.