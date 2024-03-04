Происшествия 04 марта 2024, 12:15 Лев напал на 14-летнюю школьницу в Саратове СК начал проверку по факту нападения льва на школьницу в Саратове пресс-служба СУ СК по Саратовской области

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Лев, содержащийся в вольере на территории одного из предприятий в Саратове, напал на 14-летнюю девочку. Следователи начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Девочку доставили в медицинское учреждение с травмами рук. Ей оказывают необходимую помощь.

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«Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

По данным прокуратуры Саратовской области, нападение произошло 2 марта в Ленинском районе города. Ведомство также начало проверку по факту происшествия. Его сотрудники оценят законность содержания дикого зверя и исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также проконтролируют ход и результаты следственной проверки.

А 3 марта стало известно, что под Иркутском на восьмилетнего мальчика напала бродячая собака. Следователи возбудили уголовное дело.