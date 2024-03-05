Происшествия 05 марта 2024, 06:13 Напавшего на девочку льва в Саратовской области сняли на видео СКР возбудил дело по факту нападения льва на девочку в Саратовской области

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В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту нападения льва на 14-летнюю девочку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, лев ранил проходившую мимо вольера девочку. Ее госпитализировали с травмами рук.

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«Глава Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в Саратовской области, повлекших травмирование девочки», — сообщила пресс-служба Следкома.

Ведомство показало место происшествия. Льва содержали в вольере на предприятии в Саратове.

Мать потерпевшей рассказала «360», что девочка занималась в конном клубе на территории базы и подошла к вольеру — его не оградили. Животное вцепилось в ее куртку, притянуло и покусало руки.