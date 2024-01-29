Происшествия 29 января 2024, 14:59 Росавиация отреагировала на отзыв разрешений у пилотов рухнувшего Falcon 10 Росавиация отказалась комментировать отзыв разрешений у пилотов Falcon 10

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Лишение пилотов рухнувшего в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 разрешений на полеты не подтвердили, но и не опровергли. Представитель Росавиации сослался на тайну следствия, сообщило РИА «Новости».

«Не комментируем. Идет следствие, Росавиация оказывает ему содействие», — сказал он.

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Информацию о том, что Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева лишили пилотских свидетельств, сообщили «Известия» и подтвердил представитель Минтранса.

Журналисты выяснили, что мужчины осенью 2023 году подали документы об обучении полетам на Falcon 10 в США. Однако учебный центр не подтвердил факт их переподготовки, а Росавиация не одобрила программу курса.

Самолет упал в горной местности Афганистана, по предварительной версии, из-за отказа двигателей. Погибли двое супругов, их тела планировали отправить 29 января на родину. Четверо медиков и членов экипажа спаслись, их перевезли в Кабул.