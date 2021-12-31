Рок-музыкант упал в Москву-реку и попал в больницу

Мужчина попал в реанимацию, упав в Москву-реку в районе Котельнической набережной. По данным РЕН ТВ, это фронтмен метал-группы Elerix Павел Элерих.

Сам инцидент произошел накануне вечером. По ряду данных, Элерих находился в нетрезвом состоянии. Врачи зафиксировали у него переохлаждение.

Группа Elerix основана в 2019 году, она играет альтернативный метал с мелодичным звучанием. В сентябре музыканты выпустили сингл под названием «Тварь».

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