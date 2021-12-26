Нетрезвый зритель устроил драку на концерте группы «Кипелов» в Калуге

Подвыпивший поклонник устроил драку во время концерта группы «Кипелов» в Калуге. Теперь в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Правоохранители получили сообщение о конфликте с одним из зрителей концерта поздно вечером 23 декабря. За помощью к полицейским обратились сотрудники Дворца культуры КТЗ. Они рассказали, что мужчина хотел зайти в служебное помещение, а когда получил отказ — устроил драку. Во время потасовки поклонник ударил другого мужчину.

«На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые установили и опросили участников конфликта. Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы», — заявили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Ранее концертное агентство «Звездный дождь» сообщило, что после концерта мужчина проник в зону гримерок, где хотел увидеться с музыкантами. По словам организаторов, нетрезвый фанат вел себя агрессивно и прибегал к ненормативной лексике. Сначала мужчина отказался уходить, а затем устроил драку. В итоге он ударил технического работника по лицу, а его помощник получил рваную рану ладони. Как уточнило РИА «Новости», музыканты и сотрудники агентства не пострадали.