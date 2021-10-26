Десятилетнюю девочку нашли в лесу под Владимиром с замерзшей насмерть матерью

Жительницу Гусь-Хрустального, которая увела в лес свою 10-летнюю дочь, нашли мертвой. По предварительным данным, женщина замерзла насмерть. Девочку доставили в больницу, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Сообщение об исчезновении женщины и ее дочери поступило следователям вечером 24 октября. Их поиски вели следователи, оперативные сотрудники, спасатели и почти 80 волонтеров.

Лес, где они пропали, разбили на квадраты, каждый из которых тщательно обследовали участники операции. В результате утром 26 октября их нашли недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Девочка была рядом с телом матери с признаками переохлаждения. Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Следователи продолжают проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Будет дана оценка работе органов системы профилактики.