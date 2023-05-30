Эксклюзив 30 мая 2023, 15:57 Рой пчел атаковал прохожих на Театральной площади — источник Источник «360»: прохожие на Театральной площади в Москве пожаловались на агрессивных пчел Unsplash

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Неизвестные оставили улей с пчелами на Театральной площади в Москве, сообщил источник «360». По его словам, агрессивные насекомые набросились на прохожих. Люди обратились за помощью к специалистам.

Улей появился в центре Москвы около 15 часов. Кто и зачем его принес — неизвестно.

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«Коробка с ульем, пчелы из нее вылезли на парковочный буй <…> Пчелы атакуют», — отметил источник «360».

Эти насекомые не впервые попадают в сводки новостей. В 2018 году контейнер с пчелами погрузили в грузовой отсек самолета, который должен был совершить перелет из аэропорта Внуково в Симферополь. Сотрудники неаккуратно обошлись с коробкой, и пчелы проникли в салон. Из-за этого всех пассажиров попросили покинуть лайнер. Эвакуированных людей отправили в Крым другим рейсом.

В сентябре 2021 года пчелы атаковали школьников в районе станции метро «Проспект Вернадского». Пострадали семь учеников, медики оказали им помощь. Тогда же медоносные насекомые набросились на пингвинов в ЮАР. От полученных укусов погибли 63 птицы.