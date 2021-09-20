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    20 сентября 2021, 18:42

    Медоносные пчелы убили 63 пингвина в ЮАР

    Оксана Лавнюженко

    В Южноафриканском фонде охраны прибрежных птиц (SANCCOB) рассказали, что рой пчел покусал и убил пингвинов в городе Саймонстаун. По подсчетам сотрудников организации, жертвами стали 63 особи. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на издание The Guardian.

    Медоносные пчелы убили 63 пингвина в ЮАР

    Ветеринар фонда Дэвид Робертс прокомментировал случившийся инцидент. По его словам, это просто неприятная случайность. Медоносные пчелы входят в экосистему данного региона, и за ними не было ранее замечено подобного.

    Пингвины в данной местности находятся под угрозой исчезновения. Они включены в красный список Международного союза охраны природы.