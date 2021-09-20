Медоносные пчелы убили 63 пингвина в ЮАР

В Южноафриканском фонде охраны прибрежных птиц (SANCCOB) рассказали, что рой пчел покусал и убил пингвинов в городе Саймонстаун. По подсчетам сотрудников организации, жертвами стали 63 особи. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на издание The Guardian.

Ветеринар фонда Дэвид Робертс прокомментировал случившийся инцидент. По его словам, это просто неприятная случайность. Медоносные пчелы входят в экосистему данного региона, и за ними не было ранее замечено подобного.

Пингвины в данной местности находятся под угрозой исчезновения. Они включены в красный список Международного союза охраны природы.