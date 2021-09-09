Семь детей пострадали от укусов пчел в московской школе

Ученики одной из московских школ в районе станции метро «Проспект Вернадского» пострадали от укусов пчел. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительной информации, пчелы покусали семерых детей. Сейчас в школу выехали медработники, чтобы осмотреть пострадавших. Остальные подробности пока неизвестны. Как пчелы попали в школу, тоже не ясно.

В середине августа возле мусорного контейнера во Владикавказе обнаружили соты с медом и живыми пчелами. Их нашли работники по вывозу и утилизации мусора — они подчеркнули, что впервые столкнулись с тем, что кто-то решил выбросить живых пчел. Они захотели спасти насекомых и обратились к местным пчеловодам. Им предложили привезти насекомым улей или просто забрать их себе на пасеку.