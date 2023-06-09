Происшествия 09 июня 2023, 01:59 Рогов назвал причину мощного взрыва в Бердянске Рогов: информация об ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow не подтверждается

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об ударе по Бердянску ракетами большой дальности Storm Shadow. В своем Telegram-канале политик написал, что причиной мощного зврыва в городе стал пожар на газорегуляторном пункте у хлебокомбината.

«Информация об ударе по Бердянску британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow не подтверждается — местные жители сообщают, что никаких прилетов не было», — написал Рогов.

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Сейчас на месте работают экстренные службы. Они перекрывают газ. Информация проверяется и уточняется.

Тем временем в Днепропетровской области в ночь на 9 июня раздались взрывы. Украинские издания сообщили, что сработала система ПВО. Накануне вечером в восьми областях Украины сработали сигналы воздушной тревоги.

Ранее член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о возобновлении атаки ВСУ между Ореховым и Токмаковым. Политик назвал происходящее «четвертым валом».