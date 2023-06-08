Спецоперация 08 июня 2023, 22:59 «Четвертый вал». Рогов сообщил о новом наступления ВСУ на Запорожском направлении Рогов: активные боевые действия возобновились на участке между Ореховым и Токмаком РИА «Новости»

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Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о возобновлении атаки ВСУ между Ореховым и Токмаковым. В своем Telegram-канале политик назвал происходящее «четвертым валом».

«В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховым и Токмаком. Нацисты идут на верную смерть — „экспрессы к Бандере“ работают без остановки», — написал Рогов.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что российские подразделения удерживают свои позиции в активной обороне.

До этого Рогов заявил, что ВСУ начали обстреливать из тяжелой артиллерии Пологи. Также он известил о неудачной попытке украинских войск продвинуться на позиции российских подразделений.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении сбили ударный беспилотник ВСУ во время эвакуации мирных жителей. Аппарат подстрелили из противодронного ружья у Голой Пристани.