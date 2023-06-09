Мир 09 июня 2023, 00:57 Взрывы раздались в Днепропетровской области — СМИ УНИАН: взрывах произошли в Днепропетровской области Соцсети

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Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины в ночь на пятницу, 9 июня. По данным Telegram-канала украинского агентства УНИАН, сработала система противовоздушной обороны.

«Предварительно, работает ПВО», — привел RT сообщение украинского агентства.

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Вечером 8 июня на Украине зазвучали сигналы воздушной тревоги. Почти во всех регионах страны разослали рекомендации спуститься в укрытия. Из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины следовало, что сигнал тревоги звучал в восьми областях. Предупреждение было включено в Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, тревогу включили в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой Народной Республики.

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов днем 8 июня сообщил о взрыве в городе Запорожье. Сразу после произошедшего, по его словам, заработала сирена воздушной тревоги.