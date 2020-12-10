Родители рассказали о самочувствии отравившихся хлором в Башкирии детей

Мальчика и девочку, которые отравились хлором во время занятий в бассейне башкирского города Учалы, уже отпустили из больницы домой. Они чувствуют себя нормально и завтра уже пойдут в школу. Об этом «360» рассказали их матери.

«Самочувствие нормальное, просто нос заложен, а так нормально все. <…> Она говорит, что кашлять начали все. <…> Говорит: „Мы плавали. Я нырнула, а когда вынырнула, то пошел запах, стало тяжело дышать и начался кашель“», — пояснила мама девятилетней девочки Юлия Салахова.

Собеседница добавила, что дети больше испугались, чем действительно произошло что-то серьезное. Ее дочь еще немного подкашливала прошлой ночью, но завтра она уже пойдет в школу.

Мать отравившегося школьника Айгуль Султашева пояснила, что завтра сын тоже отправится на учебу.

«Пока чего-то такого серьезного не было. <…> Еще одному мальчику было похуже, чем нашему. Он кашлял, и у него кружилась голова. А так все самостоятельно передвигались», — прокомментировала женщина. Ее ребенок рассказал о неких прозрачных камешках, которые падали в бассейн. Другие дети стали их трогать. Руководство бассейна связалось на следующий день с родителями и справилось о состоянии детей.

Вчера 16 детей от шести до 12 лет и два тренера отравились парами хлора в бассейне города Учалы в Башкирии. Это второй случай отравления ядовитым газом в бассейне на этой неделе. Аналогичный случай, только с более тяжелыми последствиями, до этого произошел в Астрахани.