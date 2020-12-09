Второе за неделю массовое отравление детей в бассейне случилось в России

По данным спасателей, отравились шесть мальчиков и десять девочек. Информации об их состоянии пока нет. Это уже второе массовое отравление хлором в бассейне на этой неделе. Подобный случай произошел в Астрахани.

В бассейне городского спорткомплекса от ядовитого газа пострадали 30 человек: 21 ребенок и девять взрослых. Руководителю комплекса предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, сотрудник спортивного учреждения перепутал баки с химикатами, после чего произошла реакция и газ с хлором поднялся с цокольного этажа во все помещения. Посетители бассейна получили повреждения слизистых глаз и органов дыхания, химические ожоги и отеки.

Это был первый рабочий день мужчины. Он не получил никаких инструкций. Об особенностях обращения с химикатами ему должна была рассказать начальник спорткомплекса.