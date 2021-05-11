«Родители кричали»: очевидец рассказал о первых минутах после стрельбы в школе Казани

Родители школьников, которые успели утром приехать к гимназии №175, пытались прорваться к зданию и просили отдать им их детей. Об этом «360» рассказал один из очевидцев нападения на школу.

По его словам, утром он был на пробежке и оказался возле гимназии на улице Файзи. Взрыва или звуков выстрелов мужчина не услышал. Территорию учебного заведения быстро оцепила прибывшая полиция. За считаные минуты прибыло огромное количество машин скорой помощи.

«Родителей не запускали. Они кричали, чтобы им вернули детей. Полиция все оцепила. Близко никого не подпускали. Смог увидеть, как учеников эвакуируют из школы по пожарным лестницам», — добавил он.

Сейчас у здания гимназии создан стихийный мемориал. Местные жители несут цветы, зажигают свечи. Жертвами нападения, по официальным данным, стали девять человек. Более 20 были доставлены в больницу. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что у восьми школьников были пулевые ранения, у десяти — раны от осколков стекла и другие травмы, которые они получили, когда выбирались из здания.

Стрелок задержан. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Разрешение на оружие он получил за две недели до нападения. Утром он спокойно пришел к школе, открыто неся в руке ружье. Никто из прохожих не остановил его и не сообщил в полицию о вооруженном подростке.