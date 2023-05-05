Происшествия 05 мая 2023, 18:50 Режиссера Беркович арестовали за оправдание терроризма РИА «Новости»: суд арестовал режиссера Беркович по обвинению в оправдании терроризма РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщило РИА «Новости».

Беркович находится в СИЗО. Она останется под стражей до 4 июля.

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Режиссер попала под уголовное преследование за спектакль «Финист Ясный Сокол», который в прошлом году получил премию «Золотая маска». Героини постановки решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама. Спектакль показали в Москве. Кроме того, читку пьесы разместили на YouTube. Согласно материалам суда, в ней содержались «признаки оправдания терроризма», идеологии группировки «Исламское государство»* и джихадизма. По данным РИА «Новости», такой вывод сделали на основе так называемой деструктологической экспертизы.

К делу приобщили поручительства от актеров и других знаменитостей, среди которых Конатстнтин Райкин, Олег Меньшиков, Максим Виторган. Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего взять режиссера под стражу.

Максимальная санкция по статье об оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) — семь лет лишения свободы.

Ранее СМИ писали, что в квартире Беркович в Санкт-Петербурге проходят обыски.

«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.