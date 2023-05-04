Происшествия 04 мая 2023, 13:58 Уголовное дело за оправдание терроризма завели на режиссера Женю Беркович из-за спектакля Baza: на режиссера Женю Беркович завели уголовное дело по статье «Оправдание терроризма» YouTube

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Поводом для заведения уголовного дела на режиссера и участницу «Седьмой студии» Женю Беркович стала ее постановка, получившая в 2022 году премию «Золотая маска». Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

В квартире родителей режиссера и ее бабушки 88-летней писательницы Нине Катерли в Петербурге проходят обыски. Где находится сама Евгения — неизвестно, на связь она не выходит. Мать режиссера Елена Эфрос рассказала, что дело завели по статье об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

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В пресс-службе городского ГСУ СК России передали, что не в курсе следственных действий, написала «Фонтанка». Постановка проходила не Северной столице, а в Москве.

Уголовное дело также завели на скандально известного актера Алексея Панина. Артист опубликовал «радостный пост» о теракте на Крымском мосту. Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.