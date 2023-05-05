Происшествия 05 мая 2023, 15:18 Следком попросил арестовать Беркович и Петрийчук по подозрению в оправдании терроризма ТАСС: Следком попросил взять под стражу Беркович и Петрийчук по делу об оправдании террори РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следственный комитет попросит взять под стражу режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Петрийчук и Беркович», — передали в пресс-службе суда.

Реклама

Уголовное деле завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», по сюжету которого несколько женщин решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама. Постановка состоялась в столице.

Ранее 43-летняя Петрийчук и 38-летняя Беркович проходили по делу в качестве свидетелей, а после их статус сменили на «подозреваемые», писало агентство. В квартире родителей Евгению Беркович и ее бабушки в Петербурге проходили обыски.